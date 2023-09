Unilit: iscrizioni aperte . Lezione di Morbidoni sui Vetri di Roma antica

L’Unilit, Università libera itinerante, collegata all’Università degli Studi di Urbino dal 1988, promuove cultura nella città di Pesaro e in tutta la provincia. L’anno accademico sarà inaugurato il 27 ottobre, alle ore 16 all’interno dell’Auditorium Antaldi con la prolusione del professore Mario Morbidoni, il quale approfondirà i tema dei “Vetri di Roma: fragili trasparenze che hanno sfidato iltempo”. Le iscrizioni al nuovo anno accademico 2023-2024 sono aperte. È possibile iscriversi e ricevere ilprogramma nella sede di via Zanucchi 12, aperta ilmartedì e il giovedì, dalle ore 10 alle ore 12. Come tradizione l’Unilit propone un programma ricco di stimoli culturali: "Abbiamo docenti qualificati – conclude la direzione scientifica dell’associazione culturale – che parleranno di geopolitica, storia locale, medicina, filosofia, arte, letteratura, cinema, attualità. Ci saranno anche corsi di lingue".