Unione è bello: le associazioni fanno festa

Un’intera giornata da passare con le associazioni di Urbino. Domenica, a Borgo Mercatale, debutterà la Festa delle associazioni, evento organizzato dal Comune che coinvolgerà tutte le realtà del territorio tra le 9 e le 23 circa. L’iniziativa raccoglie il testimone di Urbino Street&Sport - in origine Festa dello sport - lanciato durante la prima amministrazione Gambini e curata dall’Assessorato allo Sport, ma alzando il tiro, coinvolgendo anche gli assessorati alla Cultura, all’Associazionismo e alle Politiche sociali e chiamando in piazza anche associazioni culturali, sociali e di volontariato.

Al centro di Borgo Mercatale ci sarà il palco su cui le varie realtà saliranno, presentandosi con esibizioni o interventi. Le attività all’aperto cominceranno alle 9.30, con un trekking urbano a cura del Cai Montefeltro. Due iniziative alle 10: Arianna Clementi curerà una lezione di pilates, l’associazione Corale Santa Cecilia proporrà "Vieni a cantare con noi". Dalle 11 alle 12.30 ecco "Filastrocche in cammino", per bambini dai 6 anni in su (accompagnati da un adulto), a cura dell’associazione culturale Practica. Dopo pranzo, si riprende alle 15 con la corsa sui trampoli del Centro socio culturale Italo Mancini, un’esibizione di Gymnasticando e la maratona poetica di Teatrocust2000. Alle 16.30 passeggiata con la Fondazione Ca’ Romanino e la Pro loco Urbino, dalle 17 alle 18 torna protagonista Practica, con "Leggiamo insieme", per bambini di ogni età, sempre accompagnati, poi la seconda corsa coi trampoli, contemporaneamente a una visita del centro storico guidata dall’Associazione guide turistiche Urbino ducale. Chiuderà il pomeriggio un concerto della Corale Santa Cecilia. Alle 14.40 via alle attività sul palco, con esibizioni di Sala d’arme Aquila gladiatrix, Centro studi danza Città di Urbino, associazione Ginnastica dinamica militare e Scuola di danza Chorus e interventi di Slow food Urbino, Noi donne, Agts Urbino ducale, Astra e Teatrocust2000. Due le attività al chiuso, nella Sala del Maniscalco: dalle 10 alle 10.30 lezione di yoga dell’asd Praticamente yoga, alle 15.30 lo spettacolo "Sgocciacaciotta" del Ctu Cesare Questa. Durante la giornata si potranno scoprire gratuitamente anche tante altre attività, proposte da 42 associazioni. L’area cibo sarà curata dalle Pro loco Canavaccio, Pro loco Pieve di Cagna e Clivo fiorito, che serviranno da mangiare anche a cena, perché la serata si allungherà, dalle 18.30 in poi, con il dj set di Claudio Palmas. A presentare la festa sarà, come sempre, Luca Bastianelli.

Nicola Petricca