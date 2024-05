Unione provinciale delle Proloco. Matteo Martinelli è presidente

L’Unione Nazionale delle Proloco ha un nuovo presidente provinciale. Si tratta di Matteo Martinelli, 36 anni, di Piobbico, attuale presidente della proloco ai piedi del Nerone, che sostituirà per il prossimo triennio Damiano Bartocetti alla guida di questo direttivo che riunisce oltre cinquanta proloco nella provincia di Pesaro e Urbino.

"Ero attualmente il vice-presidente provinciale – spiega Martinelli –, visto il cambio al vertice e l’annuncio di Bartocetti di non ricandidarsi, ho fatto un passo avanti raccogliendo questa sfida e mettendomi al servizio delle proloco, affiancato da un grande gruppo che comporrà con me il comitato provinciale dell’associazione". Il nuovo direttivo è composto, oltre che dal neo-presidente Martinelli, dalla vicepresidente Stefania Sperindio, dalla segretaria Elisa Curzi e da Carla Romedia, Catia Curzi, Monia Ruggeri, Giovanna Selis, Alessandro Pesaresi, Massimo Volponi. Comporranno invece il collegio dei probiviri Pierpaolo Diotalevi, Roberto Pedini e Alfio Bellazecca.

Dal turismo alla promozione territoriale fino agli eventi, quanto sono importanti le proloco?

"Nella nostra provincia le proloco sono una vera forza e sono in prima linea per la promozione e la valorizzazione di ogni comune, rappresentano una risorsa inestimabile che muove cultura, tradizioni, economia e socialità. Un ruolo ancora più prezioso se si calcola che siamo tutti volontari che ci mettiamo all’opera per l’amore per il nostro territorio. Grazie a queste persone si realizzano, ad esempio, i tanti eventi grandi e piccoli che costellano le estati della nostra provincia".

L’Unpli provinciale è anche dietro a un grande evento di successo come il Natale che non ti aspetti…

"Il precedente direttivo ha creduto molto sul Natale e i numeri hanno dato ragione. Mettere in rete i grandi eventi del periodo natalizio e curarne coordinamento, promozione e comunicazione è stato molto importante non soltanto per la destagionalizzazione del turismo e per aver creato un calendario ormai conosciuto a livello nazionale ma anche per portare sotto i riflettori le tante iniziative di qualità che le proloco del territorio fanno".

E per il futuro?

"Siamo da poco insediati e siamo già al lavoro prima per l’estate e poi per dare seguito alle iniziative natalizie: vogliamo che le proloco siano sempre più protagoniste, lavorando con trasparenza e con il rispetto verso tutti, evitando personalismi e continuando nella valorizzazione del nostro territorio grazie al lavoro dei nostri meravigliosi volontari".

Andrea Angelini