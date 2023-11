Unità e forze armate. Oggi suona la banda

Si svolgeranno oggi, a San Lorenzo in Campo, le celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Alle 10,30 raduno in piazza Verdi, a cui seguirà la deposizione delle corone dall’oro sulle lapidi commemorative di Montalfoglio e San Vito. Alle 11,30 Messa in Basilica e alle 12,15 corteo e deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti. Presterà servizio la banda cittadina.