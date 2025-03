Unitalsi, al via la giornata nazionale: i sanitari in piazza

Un piccolo gesto di bontà può fare la differenza. È questo il messaggio che accompagnerà la 23ª Giornata Nazionale dell’Unitalsi, in programma oggi e domani in tutta Italia. Anche Fano parteciperà all’iniziativa: domenica mattina, dalle 9 alle 12, i volontari saranno in Piazza XX Settembre per far conoscere le attività dell’associazione e raccogliere fondi in cambio di un cofanetto di pasta. Un dono simbolico, che richiama il valore della condivisione e della solidarietà, principi cardine dell’Unitalsi, impegnata nel trasporto di malati e disabili nei principali santuari internazionali. Quest’anno, al fianco dell’associazione, ci sarà anche la giornalista Paola Saluzzi, nuova testimonial dell’evento insieme a Flavio Insinna. "Abbiamo bisogno del supporto di tutti per continuare a sostenere chi è più fragile" ha dichiarato il presidente nazionale Rocco Palese. Un’occasione speciale per avvicinarsi a una realtà che da oltre un secolo si prende cura degli ultimi.