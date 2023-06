‘Uniti contro la centrale’ oggi il comitato parla con i capigruppo

Il comitato di Carrara ‘Uniti contro la centrale’ ottiene, per oggi pomeriggio, il richiesto incontro con i capigruppo consiliari, ma on line e non in presenza: oggetto del confronto la delibera di variazione di bilancio nuova biblioteca Federiciana (8 milioni di euro) e Interquartieri (5 milioni di euro) in discussione nel consiglio comunale di domani. Quello che interessa i residenti di Carrara è escludere che una parte delle risorse (circa 4 milioni di euro) per la realizzazione della nuova Federiciana, che costerà 10 milioni 500 mila euro (attuale sono disponibili solo 2 milioni 500 mila euro di fondi Pnrr), siano prese dai fondi (12 milioni di euro) messi a disposizione da Terna a compensazione di Adriatic link. I residenti del quartiere si ritroveranno oggi pomeriggio, alle 18.30, a Casa Betlem da dove si collegheranno con i capigruppo consiliari e la presidente del consiglio comunale Carla Cecchetelli. Per mercoledì, il giorno successivo al consiglio comunale, è invece previsto l’incontro tra i residenti di Carrara, Terna e l’amministrazione comunale per parlare delle opere compensative.