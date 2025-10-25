Uniti per aiutare la fascia dei fragili. Le associazioni fanno squadra

"Avere uno scopo nella vita rappresenta oggi uno dei più potenti attivatori di resilienza e longevità dell’individuo, un modo per proteggerlo da depressione, decadimento cognitivo e solitudine". Partendo da questo concetto le associazioni Longevity, Avis, Auser, Bracciaperte e Cna in collaborazione con professionisti del benessere e della salute mentale hanno deciso di unire le forze e fare rete per mettere in campo un progetto a sostegno delle categorie più fragili, gli anziani ed emarginati ed offrire loro strumenti utili e concreti per ritrovare uno scopo di vita sia individuale che collettivo, che in alcuni soggetti può essersi indebolito nel tempo. Buone pratiche e attività che saranno illustrate durante il convegno dal titolo "Il coraggio di avere uno scopo" che si terrà lunedì prossimo 27 ottobre, all’hotel Charlie, alle ore 18.

"Questa iniziativa – spiega Carla Mascitelli, presidente Cna Benessere e sanità Marche e presidente di Longevity – è unica a livello nazionale. Questo è soltanto un primo evento, ma l’intento è quello di sviluppare protocolli e strumenti utili al ricoinvolgimento attivo di anziani, cargiver, persone fragili e detenuti nella comunità, affinché possano diventare generatori di valore sociale". Alla presentazione dell’evento era presente anche Herman Graziano, presidente Avis: "In alcuni casi le persone si trovano di fronte ad ostacoli difficili da superare da soli – ha detto – per questo è anche importante ritrovare quel senso di comunità che si è un po’ assopito". Al suo fianco Massimo Ciabocchi, presidente Auser: "Grazie a tutte le realtà coinvolte nel progetto – spiega – riusciremo a dare supporto e a fare luce su quelle persone che troppo spesso rimangono invisibili nelle nostra società". D’accordo anche Mario Di Palma, presidente di Bracciaperte: "Noi facciamo volontariato in carcere – dice – ed è importantissimo dare sostegno a chi vive in una condizione di disagio". Alessandra Politi, psicoterapeuta e cofondatrice di ’Longevity’ aggiunge: "Il cervello umano non invecchia per anagrafe ma per mancanza di scopo. Il nostro progetto vuole diventare un protocollo di longevità" e, come spiega Silvia Gambini, naturopata, diventare anche una serie di "abitudini di benessere quotidiane". A concludere il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani: "La capacità di fare rete tra associazioni porta a progetti di valore a sostegno delle persone più fragili".

Alice Muri