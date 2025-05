Uniurb, dove "non solo si inizia, ma anche si diventa"

La creatività dell’Università di Urbino ha dato vita, anche quest’anno, alla campagna di comunicazione, presentata ieri mattina. A spiegare l’essenza il rettore, Giorgio Calcagnini (nella foto con il prorettore e alcune studentesse che hanno curato il progetto): "Questa campagna – ha detto Calcagnini – rappresenta perfettamente lo spirito della nostra Università: un luogo in cui iniziare significa crescere, scoprire e diventare. Il fatto che nasca dal lavoro delle nostre studentesse e dei nostri studenti dimostra quanto Uniurb creda nella partecipazione attiva, nella creatività condivisa e nella forza formativa della comunicazione".

La campagna, esito di un lavoro laboratoriale guidato dalla professoressa Stefania Antonioni, ha visto impegnati diversi gruppi di studenti, con il supporto tecnico dell’Ufficio comunicazione di UniUrb coordinato da Alessandra Di Giacomo. A distinguersi con la proposta selezionata come vincitrice sono state le studentesse Alessia Donini, Agnese Monti, Elena Avallone e Miriam Gentile, che durante la conferenza hanno presentato in anteprima i contenuti e il concept della campagna. "Uniurb come punto di inizio", è il messaggio centrale di questa nuova campagna, che pone l’Università come luogo di crescita, scoperta e indipendenza. Questo è riassunto con lo slogan: "Non parliamo solo di iniziare, ma di diventare".

Da oggi si aprono le immatricolazioni per l’anno accademico 2025 - 2026. Alla presentazione, nell’aula magna del Rettorato in via Saffi, presente il professore e prorettore alla didattica e alla comunicazione interna ed esterna, Giovanni Boccia Artieri, che ha sottolineato come anche quest’anno la comunicazione dell’Ateneo sia il frutto del Corso di laurea in Comunicazione e pubblicità per le organizzazioni: "Questa campagna è il risultato concreto di un’idea di didattica che unisce formazione, creatività e partecipazione. A partire da quest’anno, abbiamo voluto estendere il racconto dell’esperienza universitaria con un nuovo strumento: un podcast realizzato con le voci delle nostre studentesse e dei nostri studenti. È un modo per rendere ancora più autentico e inclusivo il messaggio di Uniurb, coinvolgendo la nostra comunità nella costruzione collettiva dell’identità dell’Ateneo".

Il podcast ufficiale dell’Ateneo, disponibile su Spotify, raccoglierà testimonianze sulla vita universitaria a Urbino, narrate dalle voci degli studenti. Questi messaggi saranno condivisi con l’intera comunità di UniUrb, contribuendo a costruire un racconto collettivo, inclusivo e partecipato. La campagna è stata concepita fin dall’inizio per i canali digitali ed è curata da Nadia Bocconcelli.