Uniurb e Fondazione . Censoni-Zanotti insieme per i giovani

Uniurb e Fondazione Censoni-Zanotti insieme per valorizzare i giovani talenti. È stata siglata nei giorni scorsi una convenzione tra l’ateneo urbinate e la Fondazione Paolo Felice Censoni e Anna Letizia Zanotti finalizzata all’istituzione di due premi, da 2mila euro ciascuno, per le migliori tesi di laurea magistrale discusse nell’ambito della Scuola di Economia su temi legati alla crisi delle imprese e dei mercati. La Fondazione Censoni-Zanotti, impegnata nella promozione di iniziative culturali, sociali e ambientali, con questa convenzione intende sostenere l’impegno e la qualità del lavoro di laureande e laureandi, incoraggiando lo studio e l’approfondimento di un ambito di grande rilevanza per la stabilità economica e la sostenibilità del sistema produttivo. L’Università di Urbino bandirà quindi un concorso destinato a selezionare le migliori tesi di laurea sui temi della crisi d’impresa e della crisi dei mercati. "Questo accordo - osserva il rettore Giorgio Calcagnini - rappresenta un segnale concreto di fiducia nei confronti delle nuove generazioni. La Fondazione Censoni-Zanotti ha scelto di sostenere il percorso formativo di studentesse e studenti del nostro ateneo con un investimento che rafforza il legame tra università e società. È un gesto di visione che porterà risultati in un’ottica di valorizzazione dei giovani talenti, di crescita condivisa e di capacità di affrontare le sfide in atto, e quelle che verranno, con metodo e responsabilità".

g. v.