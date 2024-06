Università, al via 43° edizione della scuola di chimica farmaceutica

Domani mattina alle 9, nell’aula magna di Palazzo Battiferri (via Saffi 42, Urbino), il rettore di UniUrb, Giorgio Calcagnini, (foto)aprirà la 43esima edizione della scuola europea di chimica farmaceutica (European School of Medicinal Chemistry) Esmec - Efmc Accredited School, organizzata dall’European Federation for Medicinal Chemistry and Chemical Biology, dalla divisione di Chimica Farmaceutica della Società chimica italiana e dall’Università di Urbino. Nata a Urbino nel 1981 come Scuola di chimica farmaceutica e dal 1991 in pianta stabile a Urbino, l’Esmec ha incrementato progressivamente la sua importanza tanto da ricevere nel 2004 l’accreditamento europeo dall’allora European Federation for Medicinal Chemistry. La Scuola di Urbino fornisce ai partecipanti i risultati di ricerche avanzate nell’ambito della chimica farmaceutica così come quelli strettamente correlati (biologia molecolare, farmacologia e farmacogenomica), consentendo così al chimico farmaceutico di utilizzare strumenti per acquisire e applicare conoscenze di varia natura per la realizzazione di nuovi farmaci. L’Esmec coinvolge dottorandi e giovani studiosi europei che operano nel campo di discipline non solo chimiche ma anche biomediche e farmacologiche. Attraverso la collaborazione tra accademia e industria consente ai giovani ricercatori di divulgare i loro studi e di interagire con potenziali partners. Inoltre la settimana prossima, l’ateneo ducale, presenterà le procedure di immatricolazione al prossimo anni accademico.

fra. pier.