“Università Aperta“ l’Ateneo si presenta

L’Università degli Studi di Urbino presenta in questi giorni la propria offerta formativa: da domani al 14 negli spazi dell’Area Scientifico-Didattica Paolo Volponi, in via Saffi, e in altri luoghi della città e dell’ateneo torna l’appuntamento con l’iniziativa “Università Aperta“.

Dopo l’edizione online, conclusa il 6 febbraio, parte la presentazione in presenza dell’offerta formativa di ateneo: sedici corsi di laurea triennali, di cui uno interateneo in collaborazione con la Politecnica delle Marche, diciannove corsi magistrali biennali, di cui uno interateneo, cinque corsi di laurea magistrale a ciclo unico, quattro dottorati di ricerca. Si tratta di uno dei momenti di incontro più importanti durante il quale studenti e studentesse avranno a disposizione docenti e tutor per conoscere più da vicino i corsi di laurea.

Ad ogni corso è stata attribuita un’aula (indicata in una mappa consultabile all’ingresso dell’Area Volponi). Ai servizi saranno invece dedicati i desk lungo i corridoi. Qui sarà possibile informarsi su segreterie studenti, Erdis (presente con un uno stand dedicato), Erasmus, servizi per l’inclusione, stage e job placement, servizi culturali e ricreativi.

Partecipando al Tour del Campus universitario si potranno inoltre conoscere la Biblioteca di San Girolamo, Palazzo Battiferri, la sede didattica di Giurisprudenza, la mensa del Duca e il Collegio Internazionale. Su richiesta, studenti e studentesse potranno anche usufruire del servizio mensa del collegio Tridente. Gli interessati possono prenotarsi e avere altre informazioni sul sito hello.uniurb.it/universitaaperta

g. v.