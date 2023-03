Università, c’è l’accordo con Imab "Un’opportunità per i giovani"

La terza missione ricopre sempre di più un’importanza strategica per il futuro formativo di un territorio, ma anche per la capacità di evoluzione del business. All’Università di Urbino un accordo è stato firmato, tra UniUrb e Imab, proprio ragionando in quest’ottica.

"La terza missione serve a valorizzare i rapporti che ci sono tra l’Ateneo e il territorio, prevalentemente dove l’Università è localizzata - spiega il rettore Giorgio Calcagnini -. Abbiamo firmato un protocollo di intesa con una delle aziende più significative della zona, credo sia un segnale che vada colto anche da altre. Secondo me le potenzialità ci sono perché negli ultimi tempi sempre più realtà del territorio si sono rivolte a noi e hanno piacere di collaborare con l’Università di Urbino. Questo è un valore importante per l’Ateneo e le imprese che finalmente hanno la possibilità di avvicinarsi ad un mondo che, almeno per quelle più piccole, è ancora lontano".

Simile è il progetto nato con l’Università Politecnica delle Marche e quella di Urbino con l’attivazione congiunta di corsi di ingegneria a Pesaro "nato con l’obiettivo di far partire processi formativi molto richiesti nei prossimi anni.

Tra questi sostenibilità e riciclo, facendo rimanere i giovani qui e farne a arrivare altri da fuori. Tornando al protocollo credo che permetta alle imprese di svilupparsi e diventare più competitive. Nel momento in cui questo si realizza vuol dire che si creano le opportunità di crescita anche per i giovani che rimangano in un luogo con tanti valori: dalla qualità dei rapporti e della vita al senso di comunità", conclude Calcagnini.

"E’ un accordo quadro che va riempito di contenuti. Con l’Università di Urbino è già viva una collaborazione da tanti anni, ora si tratta di scalare due marce e attivarci ancora di più su molti fronti - prosegue Alberto Bruscoli Ad di Imab Group -, anche con progetti di ricerca congiunti.

Sono molto felice e orgoglioso che questo accordo sia stato siglato. I giovani sono le prime persone coinvolte e abbiamo la responsabilità di creargli le condizioni affinché tornino nel territorio e abbiano le possibilità per avere un futuro brillante e stimolante. Se dovessi anticipare qualche campo di applicazione mi vengono in mente tutti i temi oggi molto in voga, ad esempio il riutilizzo dei materiali di scarto da lavorazione ma anche progetti che già in parte abbiamo iniziato a costruire sul marketing - prosegue Bruscoli -. Ci dobbiamo muovere, sono tante linee di azione".

Francesco Pierucci