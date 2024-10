Università: ’Comune rivendichi la guida di Erdis’

L’Università è al centro di Urbino. Certo, per il suo ruolo culturale e di formazione ma anche e soprattutto per quello economico. E appena si tocca questo aspetto tutti se ne preoccupano. Da giorni la politica e le associazioni di categoria intervengono sul futuro del ‘modello Urbino’ e se questo dovesse vacillare a favore di soluzioni più digitali. Oggi a portare la sua posizione sulle nostre pagine è il segretario del Pd ducale Giorgio Ubaldi che esclama: "Bene, il sindaco si è accorto che a Urbino c’è l’Università, che se anche sono tutti comunisti come ha detto in Consiglio comunale, rimane uno dei motori economici più importanti".

"Anche il responsabile della Confcommercio cittadina che dopo aver dato degli incompetenti a quelli della Sovrintendenza per la mostra su Barocci (e quelli hanno portato 80mila persone ) adesso si dice preoccupato dell’evolversi della situazione universitaria e sollecita sindaco e rettore a confrontarsi". Ma qual è la soluzione che Ubaldi propone? Università e Comune devono garantire la possibilità che la presidenza di Erdis, l’ente per il diritto allo studio, torni in mani urbinati. Dopo le dimissioni a luglio di Maura Magrini. "Ad oggi l’ente regionale si trova senza presidente e soprattutto senza una persona in rappresentanza dell’Università di Urbino in Consiglio di amministrazione con importantissime funzioni di indirizzo strategico delle attività. La dottoressa Magrini era stata nominata dal Consiglio regionale su indicazione del sindaco Maurizio Gambini, senza nessuna intesa con il rettore Giorgio Calcagnini, rompendo una consuetudine che aveva sempre portato benefici all’Ateneo e alla città. Poi Magrini si è improvvisamente dimessa per presunte "incompatibilità" con il direttore generale, pur essendo lei alla guida del cda. Oggi siamo alla vigilia della nomina di un nuovo presidente che dovrà rimanere in carica sino al rinnovo del Consiglio regionale - rimarca Giorgio Ubaldi -. Ecco, come Pd di Urbino ci chiediamo se alle parole seguiranno i fatti. Il sindaco nell’indicazione di persone che dovranno rappresentare l’Università e le esigenze degli studenti urbinati, vorrà concordare con il rettore l’individuazione di nominativi condivisi da proporre in Regione che dispongano del tempo, delle competenze e dell’autorevolezza necessarie per governare il cda dell’ente. Oppure vorrà decidere, come nel 2021, da uomo solo al comando, proponendo una candidatura diversa da quella del rettore solo per affermare il proprio potere? Ci chiediamo se il sindaco sia pienamente consapevole del ruolo strategico che i servizi di diritto allo studio hanno per L’Università e la città".

Francesco Pierucci