Università: "E’ il Pnrr a voler donne under 36"

Il direttore dell’Università di Urbino Alessandro Perfetto ci ha inviato questa nota sulla selezione pubblica riservata a sole donne under 36, anche senza laurea: "In risposta all’articolo di ieri pubblicato sul Vostro quotidiano nel quale appariva un malcelato stupore per le caratteristiche di un bando emanato da questo Ateneo nei giorni scorsi, teniamo a manifestare un certo disappunto per come è stata descritta la questione. In particolare, se è vero che nel testo è stata rappresentata la conformità delle regole del concorso al bando Ministeriale e alle norme in tema di pari opportunità sul Pnrr, non altrettanto può dirsi per quanto riguarda il titolo (“Concorso Università, si selezionano solo donne”) che non rende l’idea dell’eccezionalità di una procedura straordinaria lasciando intendere che si tratti di una prassi adottata dall’Ateneo. La partecipazione esclusiva del genere femminile è in realtà un’eccezione e non la regola dei nostri bandi e il cosiddetto “requisito curioso” per l’accesso al concorso (possesso del diploma di scuola superiore) non è altro che il recepimento delle norme in materia concorsuale che prevedono tale titolo di studio come requisito d’accesso ai posti di personale tecnico-amministrativo di categoria “C” come da Contratto nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca attualmente in vigore. Con riferimento al limite di età, nel testo dell’articolo si afferma che “non se ne capisce bene il motivo” mentre poche righe dopo si riporta correttamente l’obbligatorietà di tale previsione in quanto “imposta” dal bando del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico)". In altre parole, l’Università afferma che assumere solo donne under 36 nemmeno laureate con un profilo da "knowledge transfer manager" non è stata una propria scelta. Eppure in altri Atenei, per lo stesso tipo di bando, è richiesta la laurea.