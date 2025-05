Università e neoliberismo: un confronto sugli scenari futuri

Oggi a Urbino alle ore 17 (Collegio Raffaello) confronto su “L’Università italiana oltre il neoliberismo” tra Alfredo D’Attorre (responsabile nazionale università Pd), Tuscia Sonzini (Cgil), Davide Clementi (Associazione nazionale dottori di ricerca), Antonio Cantaro (costituzionalista, Università di Urbino). "Si scrive Università neoliberale si legge commercializzazione della ricerca e dell’istruzione" dicono i promotori dell’evento, "riduzione dell’intervento pubblico, declino del governo dei processi formativi, ascesa di una governance aziendalistica e tecno-burocratica. Le vittime di questa fiera delle illusioni la ricerca e l’insegnamento. Dunque, l’autonomia della nazione; e i saperi, dunque il futuro delle giovani generazioni. Sorgono tre interrogativi. Funziona? In che senso funziona? Questa cosa che funziona – l’Università neoliberale – è anche una cosa sana e giusta? Funziona, se decliniamo in modo banale l’hegeliana legge che tutto ciò che è reale è razionale. Funziona perché per mezzo secolo abbiamo avuto politiche di smantellamento dell’Università di massa. Funziona perché il progetto che sta dietro le diverse riforme è adeguato all’orizzonte di corto respiro che è la cifra dei nostri tempi. L’impoverimento delle capacità di pensiero è ciò che in modo miope chiede il modo di produzione neoliberale nella convinzione che da ciò discenda un potenziamento della competitività delle imprese e del paese".