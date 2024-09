Università, le iscrizioni sono in aumento del 5 per cento

URBINO

Tra quarantotto ore si aprirà l’anno accademico 2024 - 2025 all’Università di Urbino. Iniziano le lezioni ma proseguono le immatricolazioni che segnano un aumento rispetto lo scorso anno. A dircelo il pro rettore alla didattica e alla comunicazione Giovanni Bocca Artieri. Intanto, novità di quest’anno, dal primo ottobre la biblioteca di San Girolamo sarà aperta in via sperimentale fino le 22.

"Al momento il monitoraggio delle immatricolazioni ci dice che siamo sul livello dello scorso anno, con una leggera crescita del 5% circa. Questa è una buona notizia visto il trend generale del calo demografico e delle immatricolazioni stesse. Ci sarà tempo fino a marzo per iscriversi".

Ci ha dato una percentuale, come la traduciamo?

"Il dato varia ogni ora e anche gli altri Atenei parlano di percentuali e forniscono i numeri a fine immatricolazione. E ovviamente anche noi faremo così perché ad oggi varia molto velocemente. Sicuro registriamo un consolidamento verso l’alto".

Parla di dati in crescita, cosa attrae di più?

"Sicuro la nuova campagna di comunicazione fa la sua parte ma anche i corsi di studio rinnovati. Poi ci sono lauree appena nate come quella in archeologia e ne stiamo studiando altre quattro per il prossimo anno".

Che indirizzo avranno?

"Devono passare al vaglio degli organi ma sicuramente uno sarà totalmente in lingua inglese, indirizzato all’economia, per intercettare un pubblico nuovo di studenti. Poi stiamo preparando corsi sulle nuove tecnologie".

La rete di incentivi e inclusione di UniUrb prosegue?

"Sì, la nostra è una Università che crede molto nei diritti. L’aver aumentato la soglia dell’Iseeu già da qualche anno è per noi molto importante come sostegno per gli studenti e le loro famiglie. Così come i nostri sportelli di sostegno psicologico e allo studio, che saranno potenziati".

Lavori in corso, dal Petriccio (Scienze motorie) e non solo, come stanno partendo?

"Il progetto c’è ed è tutto solido per l’ampliamento che è il secondo step. Abbiamo appena restaurato l’aula magna del Magistero al Polo Volponi, utilizzando materiali già contemplati da Giancarlo De Carlo. Idem per la sede di Fano che è stata totalmente rinnovata. Questo significa prendersi cura degli spazi".

Lunedì parte ufficialmente l’anno accademico.

"Sì e siamo pronti ad accogliere tutti, matricole e non, per accompagnarli in questo percorso con il migliore sostegno e coinvolgimento possibile".

Francesco Pierucci