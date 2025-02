"Università private incombono sul diritto allo studio"

Tante le autorità presenti per l’inaugurazione dell’anno accademico: numerosi i rettori o i delegati di varie università italiane, i sindaci del territorio, i rappresentanti di Erdis, Provincia, forze dell’ordine, diocesi. Ha portato il suo saluto anche il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli. Poi, spazio ai discorsi dei rappresentanti di studenti e personale. "Nei prossimi mesi – ha detto Federica Corsini, a nome del personale tecnico e amministrativo – ci sarà la visita periodica di accreditamento Anvur: un appuntamento che non sarà una mera formalità, ma un’opportunità di guardarsi allo specchio e riflettere sul percorso compiuto, sui risultati raggiunti e sulle aree che necessitano miglioramenti. Un’occasione per mettere in luce i nostri punti di forza e confermare il nostro impegno costante ad essere un ateneo che cresce e si rinnova, come dimostrano le tante recenti assunzioni, di personale spesso molto giovane. La nostra capacità di crescere insieme ci fa guardare al futuro con fiducia, col desiderio di costruire un’università sempre più inclusiva, innovativa e capace di rispondere alle esigenze di una società che si evolve".

Il presidente del consiglio degli studenti, da poco eletto, Manuele Uscov ha ricordato la minaccia delle università private che incombe sull’equità del diritto allo studio universale: "Qui impariamo a formare le nostre opinioni e ad esercitare i nostri diritti: la democrazia e la libertà trovano la loro espressione nell’ateneo più di altri luoghi, e quindi chiediamo che vengano difesi i diritti fondamentali, come quello allo studio. L’eventuale arrivo di università private nel nostro territorio è un pericolo non solo per gli atenei pubblici, ma soprattutto per il diritto allo studio. Queste università possono sottrarre risorse preziose al sistema pubblico: soldi che potrebbero essere usati per il diritto allo studio universale, possono essere usati da quelle che di fatto sono aziende private che puntano al profitto. In secondo luogo, è necessario riconoscere l’importanza della salute mentale, promuovendo un ambiente di sostegno a coloro che incontrano difficoltà. Infine, speriamo di contribuire al rilancio della nostra amata Urbino, cercando di essere artefici di un cambiamento affinché Urbino possa tornare ad essere un faro di cultura e vitalità".

gio. vol.