Universitari a lezione dalla Megabox: le idee in campo

Università di Urbino (Facoltà di Economia e Scienze biomolecolari) Megabox (azienda specializzata nel settore dell’imballaggio in cartone ondulato) e Megabox Volley (squadra di serie A1 di pallavolo femminile) hanno presentato ieri mattina, a palazzo San Michele, il protocollo d’intesa siglato per promuovere la ricerca, i progetti comuni e la formazione degli studenti in campo economico e sportivo. "Tra le attività previste nel prossimo futuro - ha spiegato il professor Giuseppe Travaglini, direttore del Dipartimento di Economia - possiamo citare la realizzazione di progetti di ricerca, formazione, sviluppo territoriale, di giornate di studio, conferenze, seminari e il coordinamento di proposte per l’acquisizione di risorse finanziarie".

"I nostri studenti - ha aggiunto la professoressa Elisabetta Savelli, coordinatrice del Corso di laurea magistrale in Marketing e comunicazione per le aziende - hanno tra gli obiettivi formativi l’acquisizione delle conoscenze tecniche affrontate dalle discipline economiche e aziendali. Attraverso queste ‘alleanze’ riusciamo a portare valore aggiunto ai percorsi universitari". "A noi ‘l’alzata’ – ha commentato il direttore del Dipartimento di Scienze Biomolecolari Marco Rocchi – ai professori il compito di ‘schiacciare’".

Sull’importanza del rapporto di Megabox e Megabox Volley ha insistito il presidente Ivano Angeli: "Questo protocollo è per noi un grande risultato sia come impresa sia come società sportiva". Mentre Marco Savelli, direttore generale della Megabox, ha messo in evidenza "l’importanza di tenere gli studenti legati al territorio per la crescita delle aziende e dello sport". Presente il sindaco Massimo Seri che ha parlato "dell’intelligenza e della sensibilità, non sempre scontata, di alcuni imprenditori di saper cogliere l’opportunità della presenza dell’Università".

Anna Marchetti