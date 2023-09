Universitari: ecco la nuova casa. Tour nella sede di via Petrarca: "Lavori da finire, ma ce la faremo"

Inizia una nuova vita la sede universitaria pesarese di Muraglia che, in attesa della sistemazione al San Domenico prevista per il 2026, ospita da pochi giorni il corso in Sistemi Industriali e dell’Informazione, i corsi di laurea in Ingegneria per la sostenibilità industriale e la laurea magistrale in Green industrial engineering della Politecnica delle Marche. Ci si sposta, quindi, da Pesaro Studi (in viale Trieste) alla nuova sede di Muraglia, in via Petrarca, che da lunedì 25 settembre inizierà a pieno regime ad accogliere tra i 150 e i 200 studenti dei diversi corsi proposti, tra l’ateneo di Urbino e la Politecnica delle Marche. In totale sono sette le aule (di cui un’aula magna ‘Simposio’ da oltre 100 posti) all’interno dell’edificio e su due di queste sono ancora in svolgimento dei lavori di ultimazione che, secondo le parole dell’assessora Camilla Murgia, "verranno certamente conclusi entro l’inizio delle lezioni previsto tra due settimane. Un’altra aula – prosegue – è già ultimata ma per le prossime settimane sarà utilizzata come magazzino prima dello smistamento dell’attrezzatura nelle aule ancora da finire e, invece, le altre quattro aule sono già funzionanti e stanno ospitando i primi studenti in arrivo che frequentano corsi di preparazione o alcuni esami della sessione di settembre".

Un processo iniziato dai primi di luglio e che si concluderà ufficialmente nelle prossime settimane, prima dell’inizio delle lezioni, e che ha visto spostarsi dal nuovo polo universitario l’Archivio della San Giovanni con migliaia di volumi trasferiti nella nuova sistemazione a Villa Fastiggi, nella zona della circoscrizione, lasciando libera una delle sette aule. Le due aule ancora in fase di sistemazione, posizionate nel polo esterno dove sarà presente anche l’ufficio anagrafe della circoscrizione, prendono invece il posto dell’Associazione Alfabeto. All’interno, inoltre, sono già funzionanti 3 postazioni più ristrette dedicate agli uffici dei professori.

Una corsa contro il tempo per mettere a punto "un nuovo polo – spiega la Murgia – totalmente dedicato ai tre corsi di laurea che hanno creato un buon movimento di giovani. Un risultato frutto della tenacia dimostrata dall’assessora Francesca Frenquellucci che da sempre si è dimostrata sensibile al tema. Spostare la sede universitaria in circa tre mesi non è stato facile ma era un lavoro necessario per una sistemazione adeguata. Per quanto riguarda il materiale – quindi proiettori, lavagne led e banchi – sono stati riutilizzati quelli presenti a Pesaro Studi con postazioni adatte alle esigenze dei ragazzi che studiano materie informatiche e tecnologiche".

Ora, non rimane che ultimare gli ultimi lavori e partire a pieno regime da lunedì 25 settembre con le lezioni che vedranno il nuovo polo universitario pesarese aperto dalle 9 alle 18.