Universitari in gita a Genova alla scoperta della nave Saipem

Una gita sulla nave ammiraglia FDS2 della Saipem, ormeggiata nei cantieri navali di San Giorgio del Porto di Genova. Un’esperienza unica per un gruppo di circa 40 studenti e 5 docenti dei corsi di laurea in Ingegneria per la Sostenibilità Industriale e Green Industrial Engineering dell’Università Politecnica delle Marche di Pesaro, ideata e promossa da Saipem, il colosso italiano di servizi di ingegneria per l’energia e le infrastrutture, attraverso la propria sede di Fano. Perché? Perché Saipem intende consolidare non solo il proprio investimento sul futuro dell’energia attraverso i giovani, la formazione universitaria e la ricerca, ma anche per rafforzare il ruolo che l’azienda riveste nel nostro territorio. Saipem ha infatti recentemente siglato un accordo quadro con la Politecnica delle Marche e Università di Urbino per l’avvio di questi due corsi si laurea, di cui l’azienda è co-finanziatrice e attraverso i quali verranno formati i giovani ingegneri del futuro. E così le due giornate vissute dagli studenti di Pesaro a Genova si inseriscono in questo progetto di formazione. Due intense giornate in cui hanno approfondito le fasi dell’ingegneria di progetto e i principi di sicurezza ambientale, ma in cui hanno toccato anche tutto con mano, per vivere a fondo la realtà a bordo di una nave all’avanguardia, che opera nei mari di tutto il mondo per realizzare mega-progetti per la transizione energetica globale. Le attività degli studenti (italiani e stranieri) sono state coordinate dai docenti dell’Università e dallo staff tecnico di bordo della nave posatubi, in grado di operare a oltre 2000 metri di profondità, che vanta persino un Guinness World Record per una delle sue caratteristiche costruttive: con una lunghezza di 180 metri, può ospitare circa 325 persone a bordo.

Tiziana Petrelli