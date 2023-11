Universitari in visita gratuita a Palazzo Ducale

Ma davvero visitare Palazzo ducale prima della laurea è inopportuno? Secondo una leggenda urbana, tramandata da decenni e ben radicata, sì, ma per la Galleria Nazionale delle Marche si tratta solo di un’infondata credenza popolare, che impedisce a tanti di godere appieno delle bellezze della città, Così, dal desiderio di esorcizzarla, nasce l’iniziativa "Porta bene". Organizzata insieme all’Università Carlo Bo, consisterà in un ciclo di visite tematiche gratuite dell’antica dimora federiciana, per gli studenti dell’Ateneo, dell’Isia e dell’Accademia di Belle arti. "Quest’iniziativa nasce con l’intento di far conoscere il meraviglioso Palazzo ducale alle nuove generazioni di studenti che, una volta laureati, vanno via da Urbino senza esservi mai entrati, a causa di un’infondata credenza popolare – spiega il direttore della Galleria, Luigi Gallo –. In collaborazione con l’Università di Urbino, inaugureremo un ciclo di visite gratuite con cui, una volta al mese, io o i miei collaboratori accompagneremo i ragazzi a scoprire i tesori che la Galleria nazionale delle Marche custodisce. Da poco abbiamo ristrutturato una storica porta che si affaccia sulla chiesa di San Domenico: dal proprio interno, come un quadro, incornicia la facciata della chiesa e il suo obelisco e da qui partiranno le visite. Si comincia martedì 14 novembre, alle 15.30, per l’inaugurazione di questo importante evento all’insegna della valorizzazione del nostro patrimonio artistico".

Non è la prima volta che si tenti di sfatare tale mito: nel 2015 ci aveva provato anche Vittorio Sgarbi, diffondendo in città dei manifesti con una "dichiarazione di guerra" all’ignoranza, operazione battezzata da qualcuno "Editto di Sgarbi" e in cui aveva coinvolto anche Università, Accademia Raffaello e Soprintendenza. "La leggenda che ha reso incomunicanti la città universitaria e i musei di Urbino non può essere ulteriormente tollerata", sentenziò l’allora assessore alla Cultura, proponendo di rendere la loro visita obbligatoria per gli studenti, al fine di sostenere gli esami, ma anche di far offrire loro dal Comune una carta d’accesso ai musei a condizioni agevolate. Più concreta è l’iniziativa della Galleria nazionale delle Marche, che si articolerà in altre sette visite guidate, dopo quella di martedì: 16 novembre, 14 dicembre, 19 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, 20 aprile e 18 maggio. I posti sono limitati ed è gradita la prenotazione, scrivendo a gan-mar.didattica@cultura.gov.it.

Nicola Petricca