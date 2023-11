Universitari sotto choc: "Non si può morire così giovani per colpa di un rapporto malato"

Sabato scorso, vicino al Lago di Barcis in Friuli, viene ritrovato il corpo di Giulia Cecchettin, la 22enne veneta uccisa dal suo fidanzato, Filippo Turetta. Un femminicidio che da giorni è al centro del dibattito in tutta Italia.

Come hanno vissuto e vivono i coetanei di Giulia e Fillippo, 22enni ambedue, questo femminicidio? Siamo andati a sentire gli studenti universitari di Pesaro. Tanti i ragazzi che hanno deciso di rimanere in silenzio, preferendo mantenere il riserbo per un argomento tanto delicato, mentre altri, invece, non si sono capacitati della cosa e hanno voluto parlare.

Come Martina, che è un po’ più grande, 28 anni: "Siamo nel 2023 e, ancora, accadono certi episodi rivoltanti. Il problema, secondo me, è a monte: la gelosia, di fondo, porta sempre con sé qualche oscuro pensiero. I genitori avrebbero dovuto accorgersi del suo stato. Molto spesso, durante il periodo scolastico, i professori percepiscono se una persona tende a diventare vittima o carnefice: il fatto che nessuno si sia mai reso conto di questa situazione è gravissimo, perché fa capire come si sia davvero poco al sicuro. Io stessa sono una persona che tende a fidarsi molto ma se avessi avuto qualcuno vicino, come la sorella di Giulia che, insistentemente, le diceva di non andare, probabilmente, non mi sarei vista con lui. Si pensi solo al fatto che l’anno non è ancora finito e già siamo arrivati al centinaio di femminici. È assurdo, serve educazione". Stando alle stime, infatti, in Italia sono 104 le vittime di sesso femminile, di queste, 82 sono state uccise in ambito familiare o affettivo, di cui 53 per mano del partner o ex partner. "Non penso che una ragazza così giovane, di quell’età, debba morire a causa di una relazione – racconta Ilaria, 24 anni –. Alla fine, siamo quasi coetanee, stava studiando, stava per laurearsi, aveva sicuramente tanti sogni e progetti, ma che purtroppo le sono stati portati via in un attimo. Non mi permetto di dire se i genitori dell’assassino gli hanno dato o meno un buon esempio, però una cosa è certa: bisogna educare al rispetto. Sin dalla più tenera età, bisogna insegnare ai ragazzi, ma anche alle ragazze, di rispettare le persone ed i loro sentimenti". Filippo Turetta, che studiava Ingegneria Biomedica assieme a Giulia, con la quale aveva intrapreso una relazione, viene definito da molto "il classico bravo ragazzo".

Come lo considerano ora, invece, i ragazzi della sua età? "Mi ha sconvolto la vicenda, specialmente per il fatto che sia avvenuto poco distante dalla mia città di origine, Vicenza – spiega Marco, 25 anni –. Non posso immaginare come una persona possa fare una cosa del genere. Ho tante amiche che, effettivamente, hanno avuto delle relazioni che, magari, sono finite, ma non immagini mai che si possa arrivare a tanto, a concludere il tutto con un omicidio. Mia madre mi ha sempre insegnato che se tieni ad una persona, che stia con te o meno, devi essere contento della sua felicità. Stavo parlando con la mia fidanzata ed entrambi ci siamo resi conto di come la malvagità, a volte, sia come una bomba inesplosa: ci viene insegnato sin da piccoli che le ragazze non andrebbero toccate nemmeno con un fiore, ma poi si legge di queste notizie e si pensa subito che non ci possa essere più speranza. Se si ha un momento di difficoltà ed incertezze, non bisogna aver paura di parlarne".