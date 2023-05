Universitario spediva droga con le Poste

Al mattino andava a lezione all’Università, essendo iscritto ad Economia e commercio. Di pomeriggio, un 20enne di Cagli, ingannava il tempo spedendo pacchi di hashish in tutta Italia. E’ stato scoperto e arrestato. A casa aveva 10 chilogrammi di stupefacente, pronto da spedire. Domani lo studente verrà interrogato dal gip di Urbino. Per mettere in piedi il traffico, il ragazzo si presentava abbastanza regolarmente alle Poste centrali di Urbino in via Bramante consegnando buste all’apparenza innocue. In realtà erano zeppe di panetti di droga. Lo ha fatto diverse volte e gli era andata sempre bene. Ma poi ha commesso un errore. Ha sbagliato il nome di una via. Così la busta di droga è stata portata dal postino in un condominio di Trento, come da indirizzo, ma senza che ci fosse un destinatario. Quella busta rimasta lì alcuni giorni, dall’odore strano, ha attirato l’attenzione degli inquilini. Poco dopo sono stati chiamati i carabinieri che in poco tempo hanno scoperto il contenuto. Si legge in una nota dei carabinieri di Urbino: "I militari della sezione operativa della compagnia, a seguito del sequestro, eseguito da una stazione carabinieri della provincia di Trento, di un pacco postale, spedito da Urbino, contenente 100 grammi di hashish, avevano avviato subito una attività investigativa mirata all’individuazione del mittente. Dopo una serie di accertamenti, i militari sono riusciti a risalire all’identità dello spedizioniere che, in realtà, aveva effettuato l’operazione sotto falso nome. Dopo una serie di appostamenti, i carabinieri hanno individuato e fermato il giovane mentre accedeva all’ufficio postale: con sé aveva due pacchi pronti per essere spediti, al cui interno vi erano complessivi 150 grammi di hashish. Il magazzino della droga ce l’aveva a Urbino, nella casa presa in affitto per studiare. Aveva 100 panetti della stessa sostanza, per un totale di 10 chilogrammi che, immessi sul mercato. Anche ieri ci sono state altre perquisizioni. Insieme alla droga e al materiale per il confezionamento, sono state rinvenute decine di distinte per raccomandata e altrettante buste gialle utili per effettuare le spedizioni. Sulla confezione di ciascun panetto di hashish vi era impressa il noto personaggio ’Mercoledi Addams’, della omonima serie tv Netflix. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato e rinchiuso nel carcere di Pesaro. E’ difeso dall’avvocatessa Chiara Gasparini: "Ho potuto parlarci brevemente, il ragazzo è molto scosso e deve rendersi conto di ciò che ha fatto". Nell’ottobre del 2021, lo stesso giovane, al tempo 18enne, è stato vittima di un pestaggio e di una rapina da 30mila euro a Cagli. Tre spacciatori avrebbero dovuto vendergli la droga in cambio di 30mila euro, ma decisero di rapinarlo. Sono stati arrestati mesi dopo ad Ardea, vicino a Roma.

ro.da.