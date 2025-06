Uno spettacolo sulla sicurezza

Parlare di sicurezza sul lavoro attraverso uno spettacolo teatrale: è l’iniziativa ideata dall’azienda Giusto Gostoli e portata sul palco ieri sera, all’interno della sua stessa sede in via Meucci. La ditta fermignanese ha ospitato infatti la pièce “Una stella mattutina“, in collaborazione con la Fondazione Regolino; uno spettacolo teatrale che ha portato in scena il tema urgente e attualissimo della sicurezza sul lavoro, con un focus particolare sul mondo dell’edilizia.

Lo spettacolo, scritto da Giovanni Luca Valea e adattato, diretto e interpretato da Andrea Bacci e Massimo Bonechi, si inserisce all’interno del progetto culturale e sociale “BASTA – Babbo a stasera“, e si distingue per l’originalità della messa in scena: il palco era un vero ponteggio da cantiere, simbolo concreto e potente della quotidianità dei lavoratori del settore. Attraverso due protagonisti e una narrazione intensa e realistica, il pubblico ha avuto modo di riflettere profondamente sul valore della vita, del lavoro e della responsabilità collettiva, pur stando seduto sulle poltrone di un teatro estemporaneo. Un’iniziativa che ha unito arte, impegno civile e dialogo tra imprese, istituzioni e cittadini.

g. v.