Uno sportello per ascoltare famiglie con disabili

Dal 9 gennaio, a Fermignano è attivo uno sportello d’ascolto dedicato alle famiglie di persone con disabilità intellettiva eo relazionale e curato dalla psicologa Sara Cucchiarini. Al progetto, annunciato a dicembre dall’amministrazione comunale, seguirà l’istituzione di un tavolo permanente di confronto tra i soggetti del territorio impegnati in questo ambito.

"Ciò che manca, a volte, è il sapersi relazionare e ascoltare - commenta l’assessore Monica Scaramucci -. Nel 2021 ho incontrato Anffas (Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva eo relazionale) e, chiedendoci cosa servisse a Fermignano, è emersa la necessità di supportare le famiglie lungo un percorso che dura tutta la vita: da qui, lo sportello. Per fortuna, il Comune ha tre assistenti sociali che fanno un lavoro egregio, ma abbiamo pensato di aggiungere un tavolo permanente che fosse l’anello di congiunzione tra loro, la dottoressa Cucchiarini e chiunque necessiti di aiuto". Laura Liventi, di Anffas, ritiene fondamentale che lo sportello sia "anche un punto di partenza, ma mi sembra che la volontà di aprire ulteriori strade ci sia. I percorsi delle persone con disabilità vanno costruiti, nulla è scontato, niente va escluso. C’è una parola da evidenziare: autorappresentanza. I disabili hanno sempre avuto persone a decidere per loro, è il momento di fare un passo avanti. C’è chi potrà e c’è chi non riuscirà, ma noi genitori dobbiamo essere educati e supportati in questo". Lo sportello sarà attivo di lunedì, dalle 9 alle 12, in viale Martiri della Libertà, 20 (palazzo della biblioteca comunale), e si potrà prendere appuntamento via e-mail all’indirizzo [email protected] "Offrirà sostegno psicologico a bambini, adolescenti e adulti che vivano in difficoltà e percorsi per i genitori che necessitino di essere accompagnati - spiega Cucchiarini -. Le emozioni che provano queste persone e le loro famiglie sono tantissime: rabbia, senso di colpa e preoccupazione. Perciò abbiamo pensato allo sportello, per alleviare lo stress e offrire uno spazio in cui elaborare i vissuti e le emozioni, utile anche a livello coniugale".

Agnese Franca, assistente sociale del Comune, definisce la disabilità "una parola immensa. Ogni giorno ci scontriamo con questo limite e spesso abbiamo una cornice entro cui muoverci, ma non deve essere una catena che impedisce di fare di più. È importante dare voce alle parole delle famiglie, affinché diventino una responsabilità condivisa per trovare risposte, che lo Stato non dà. Finita la scuola, sembra che vengano abbandonate, ma anche noi dall’altra parte lo siamo. Perciò ora c’è l’idea di mettere pubblico, privato, associazioni e terzo settore al tavolo: è fondamentale lavorare in rete".

Nicola Petricca