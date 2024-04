Un’oasi culturale che ci fa cambiare la percezione della realtà

Non capita spesso che un museo sia anche fisicamente un’oasi che consente una diversa percezione della realtà, un qualcosa che ti invita ad entrare in uno spazio il quale non ha niente da spartire con la quotidiana routine rumoreggiante lì attorno, coinvolti nella abituale "non bellezza" di edifici che hanno ben altri fini del dirti guarda almeno come sono bello.

Quando si apre il gran cancello di Villa Meuccia si comincia a salire, non solo perché la strada è in salita ma soprattutto perché l’aria e l’ambiente diventano altri. Valutare artisticamente la collezione di opere d’arte che riempie le sale della bella villa o che sembrano aspettarti sparse fra il verde del parco è roba da specialisti.

A contare per chi ci arriva in veste di visitatore è una sensazione nuova: quella di un parco che pur non avendo mantenuta intatta la sua naturalità e naturalezza è comunque in qualche modo "costruito" intorno alle sculture che ospita, con l’aggiunta della presenza di una piscina che per le sue fattezze è già un’opera da potersi catalogare e includere fra la moderna architettura e le strutture di una specie di "spatial art".

Si potrebbe dire un parco museale, oppure, partendo dalle sale, un museo diffuso con spazio all’aperto annesso. Certamente una novità assoluta per Pesaro che da oggi garantisce un’offerta artistica ancora più articolata, allargata a strutture come questa capaci di smuovere il concetto canonico di museo che ci portiamo dietro. La Fondazione Meuccia Severi, con questa sua iniziativa per la quale trova anche la collaborazione del Fai, esce in qualche modo dalla sua riservatezza privata per entrare a pieno titolo nella vita culturale della città ampliandone l’offerta della bellezza delle cose non solo belle da vedere ma anche da respirare, da vivere e da condividere.