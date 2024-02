Uomini e animali, un legame viscerale

Si intitola ‘Umano – Animale’ il ciclo di incontri dedicato alla relazione psico-emotiva tra umani e animali d’affezione, organizzata dall’associazione ‘I randagi nel cuore’ insieme a ‘XYZ le nuove coordinate della psicologia. Tre tappe estremamente interessanti che si terranno il 2 marzo dalle 17 alle 19 a Monte Porzio, alla sala comunale; il 13 aprile, stesso orario, alla biblioteca di San Costanzo, all’interno del celebre Palazzo Cassi; e il 4 maggio al salone ‘Aurora’ di Mondolfo, in via Cavour. "Sono tre incontri gratuiti – spiega una nota de ‘I randagi nel cuore’. Nel primo, in programma a Monte Porzio, parteciperà in veste di relatrice la psicologa Elena Zito, che approfondirà il tema ‘L’attaccamento umano-animale: psicologia di un legame’. Il secondo, a San Costanzo, avrà come protagonisti i veterinari Mirko Tonelli e Sara Canal; mentre il terzo, con la psicoterapeuta Lucia Caimmi (anch’esso dalle 17 alle 19) toccherà un aspetto particolarmente delicato: ‘Il lutto per il proprio animale, l’amore che resta’.

Per tutte le informazioni e per prenotare la propria partecipazione si può scrivere a irandaginelcuore@gmail.com, o telefonare o inviare un WhatsApp al numero 333.5229596". Quello del rapporto tra l’essere umano e gli animali d’affezione è un tema che crea molto interesse, al quale i volontari de ‘I randagi del cuore’, impegnati in particolar modo sul fronte delle colonie feline, dedicano grande attenzione.

s.fr.