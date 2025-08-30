Uomo e natura visti dal calcografo. Adriano Calavalle, il solco del segno

Ha suscitato vivissimo interesse, confermato dalla folta presenza di amici, estimatori e visitatori della Casa natale di Raffaello la mostra allestita nella Bottega di Giovanni Santi padre del divin pittore, l’inaugurazione della mostra di incisioni e dipinti del maestro urbinate Adriano Calavalle, conosciuto ed apprezzato a livello nazionale ed oltre – tanto che ha anche rifiutato varie opportunità artistiche internazionali – per l’alto livello della produzione artistica. Assente per indisponibilità il presidente dell’Accademia Raffaello Luigi Bravi, hanno fatto gli onori di casa la vicepresidente Maria Moranti e Nino Aliventi, presidente della Commissione artistica dell’Accademia che ha organizzato ed allestito con gusto e capacità l’esposizione con Victor Letemplier.

Aliventi ha ricordato di aver condiviso, unitamente a Fiorella Attili, specialista di lingua italiana, il percorso di Calavalle quale docente della Scuola del Libro dal 1966 al 2000, quando è stato collocato a riposo, con generale rimpianto. Ma Calavalle non si è messo a "riposo"; la sua attività di gran maestro dell’incisione calcografica, già materia della sua docenza alla Scuola del Libro, e quella pittorica, di cui si sono potuti e si possono ammirare fino al 13 ottobre tanti lavori nella mostra dal titolo “Uomo natura“, è continuata senza sosta e tuttora continua. Calavalle non si è limitato a partecipare alla inaugurazione; ha intrattenuto a lungo i presenti sulle motivazioni che sono alla base della sua produzione e nella illustrazione dettagliata delle opere esposte che ha descritto in maniera esaustiva. Il presidente Bravi, nella presentazione della mostra ha scritto: "Cuore delle attività espositive dell’Accademia Raffaello per l’anno 2025 è la mostra lungamente desiderata di opere di Adriano Calavalle; questo si è reso possibile nell’anno centenario della Scuola del Libro, l’istituzione che ha formato Calavalle e che ha costituito il luogo dove ha potuto insegnare a generazioni di studenti l’arte del segno, esperienza che ne fa, senza dubbio, uno dei Maestri indiscussi dell’arte incisoria. Il percorso artistico di Calavalle però non è solo formazione (in entrata e in uscita) ma è una vera ricerca sostanziata di spirito, intimità e certamente coraggio, che insieme alla calcografia ha trovato espressione anche nella fotografia e nella pittura senza cadute nella sua tensione poetica. Felice è quindi l’Accademia Raffaello di salutare questo tributo per Adriano Calavalle, la sua arte, il suo messaggio di garbo, leggerezza, riflessione".

"Di Adriano mi piace ricordare – sono parole di Elena Amoriello – che la sua storia ha inizio in campagna, vicino alla chiesa di San Bernardino, dove da subito familiarizza con suoni, odori, sensazioni ed emozioni della natura circostante. Di fronte a lui si apre uno spettacolo senza eguali: il profilo della città di Urbino con il Palazzo Ducale in tutto il suo splendore. Fin da allora scopre e apprezza profondamente l’arte e la bellezza".

Giancarlo Di Ludovico