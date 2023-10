Uomo o profitto?. Ne parla Brambilla

"Siamo una società a misura d’uomo o una macchina al servizio dei consumi e del profitto?". Se lo chiede Alberto Brambilla nel suo ultimo libro "Italia 2045. Una transizione demografica e razionale" che verrà presentato venerdì alle 17,30 nella Sala di Rappresentanza della Fondazione Carifano in un appuntamento fortemente voluto "poiché le tematiche affrontate in questo libro sono in piena aderenza con l’impegno dell’ente" dice il presidente Giorgio Gragnola. Modera Jacopo Frattini, giornalista.