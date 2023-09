Uomo soccorso in eliambulanza a Carrara di Fano: si ribalta con il tagliaerba

Stava usando il tagliaerba. Improvvisamente ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato. Un agricoltore di cinquant’anni è rimasto ferito ieri pomeriggio nelle campagne di Carrara per un infortunio. Ha riportato ferite per le quali è stato deciso di far arrivare l’eliambulanza con trasferimento dell’uomo all’ospedale di Torrette di Ancona. Le sue condizioni apparivano serie. La prognosi è riservata.

Sono andati sul posto i vigili del fuoco di Fano che hanno provveduto a soccorrere il malcapitato e a mettere in sicurezza il taglierba a quattro ruote. Che rappresenta un sicuro aiuto per tenere in ordine i prati pianeggianti ma diventa assolutamente un pericolo per i giardini che hanno una pendenza o sono in lieve declivio. Ed è quello che presubilmente è accaduto ieri a Carrara con tagliaerba che si è ribaltato colpendo il giardiniere che ha riportato ferite e contusione in varie parti del corpo. Qualcuno ha visto tutto ed ha chiamato i soccorsi. In serata, non era nota ancora la prognosi.