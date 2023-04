Uova decorate, il voto è ancora aperto per il concorso

Il concorso “Uova di Classe“ giunto alla seconda edizione e curato dalla Ludoteca Club Iddu, è nel pieno della gara. Otto le uova artistiche create dalle classi delle scuole primarie di Urbino che si stanno contendendo la vittoria a suon di mi piace su Facebook e Instagram. Si può votare sui due social network (cercando la pagina della Ludoteca dove poi si trovano le istruzioni) fino a tutto il giorno di Pasqua. La classifica vede in testa con 1.155 gradimenti l’uovo creato dalle classi IIIA, IIIB e IVA dell’istituto Pascoli, intitolato “Allegoria della Pasqua“. Seguono a 815 like quello di IIB e IIC Pascoli e a 667 l’uovo di VA e VB, sempre del Pascoli. "Ma il tempo per ribaltare la classifica c’è – spiega Fabio Paolucci, presidente della Ludoteca – e anche gli alunni di Piansevero, Gadana e Canavaccio possono sperare di alzare la coppa che lunedì mattina alle 12,30 verrà assegnata nel cortile del Collegio Raffaello. Alla stessa ora verrà anche decretato l’uovo che avrà riscontrato il parere migliore della giuria artistica. Prima però, dalle 10,30, varie attività gratuite per bambini dai 4 ai 10 anni riempiranno il cortile: laboratori di decorazione uova, letture, giochi di un tempo (trampoli, biglie e uova). Alle 11,30 inizierà la “Caccia alle uova“ (5 euro a bimbo) con ricchi premi". Le uova in concorso sono nell’ingresso del Collegio Raffaello.

g. v.