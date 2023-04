Uova di cioccolato e tamponi Arriva la Cri nelle case di riposo

Cinquemila tamponi antigenici, che si aggiungeranno al tradizionale uovo pasquale di cioccolato, saranno donati dalla Croce rossa alle case di riposo cittadine. "L’iniziativa – spiega la presidente, Daniela Cameracanna – è stata possibile grazie alla locale casa farmaceutica ‘Ausilia’, che ha messo a nostra disposizione i tamponi, il cui acquisto sarebbe stato altrimenti molto costoso". Gli ospiti delle case di cura festeggeranno quindi la Pasqua in tutta sicurezza, avendo a loro disposizione un importante strumento diagnostico e di facile somministrazione.

Intanto le attività della Croce rossa continueranno, come ogni anno, anche durante la festività, con il trasporto degli ammalati e dei pazienti, che devono essere sottoposti a visite mediche e alla dialisi, e con il servizio di soccorso in occasione di eventi pubblici e sportivi. Ma anche con i corsi di formazione, che sono il fiore all’occhiello del sodalizio: "Puntiamo molto sull’apprendimento delle competenze operative – chiosa la presidente – e stiamo ultimando un corso di soccorso avanzato, per gli operatori delle ambulanze, che saranno a breve operativi. E’ poi imminente un nuovo corso destinato ai volontari, che acquisiranno invece le competenze di base per il primo soccorso e la gestione della sicurezza. E’ bene ricardare – conclude Daniela Cameracanna – la nobile funzione del volontario, ovvero quella di migliorare le condizioni di vita delle persone più vulnerabili, chiunque esse siano, sviluppando un forte senso di solidarietà. Valori che, nel modo attuale, sono particolarmente importanti".

Gli interessati ai corsi della Croce rossa, oppure alle varie iniziative di volontariato, possono recarsi alla sede cittadina, in via Carlo Gozzi, quartiere Flaminio, oppure telefonare allo 0721867547.

Marco D’Errico