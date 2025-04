Urbania AlternAttiva: "Discarica a cielo aperto nel parcheggio di via Rossini"

Botta e risposta tra minoranza e maggioranza in consiglio comunale a Urbania. Al centro della discussione quella che dai banchi d’opposizione è stata definita una "discarica a cielo aperto nel parcheggio di via Gioacchino Rossini, davanti al bocciodromo comunale".

"Il gruppo consiliare di minoranza -spiegano quelli di Urbania AlternAttiva - denuncia una grave situazione di degrado che persiste da tempo nel parcheggio di via Gioacchino Rossini, antistante il bocciodromo comunale, proprio di fronte al magazzino della Protezione Civile. In quest’area si registra la presenza di rifiuti e materiali di vario genere, tra cui un’elevata quantità di bottiglie di amuchina e altri presidi medico-chirurgici, tegole (che a prima vista sembrano contenere materiali potenzialmente pericolosi come l’amianto), mattoni, imballaggi di carta e plastica e altri materiali edili, alcuni dei quali rotti e abbandonati in modo disordinato. Di fatto, questa situazione configura una vera e propria discarica a cielo aperto nel cuore della città, con evidenti rischi per la salute pubblica e il decoro urbano. L’area è quotidianamente frequentata da cittadini di tutte le età, compresi bambini e anziani, ed è inaccettabile che un simile degrado venga tollerato senza alcun intervento".

In Consiglio Comunale si è discusso di questa problematica grazie al consigliere Giacomo Tacconi, che nei giorni scorsi aveva presentato un’interpellanza per portare all’attenzione dell’Amministrazione la situazione di degrado. In risposta, l’assessore ai Lavori Pubblici Sonia Toccaceli ha dichiarato che gli operai comunali provvederanno a rimuovere i rifiuti prossimamente. "Speriamo che non rimanga una delle solite promesse al vento di questa Amministrazione - conclude la minoranza -. Vigileremo affinché il piazzale venga sgomberato e rimesso in sicurezza il prima possibile".

Andrea Angelini