Urbania, arriva la palestra digitale. Oggi l’inaugurazione al Barco

Oggi alle 11 verrà inaugurata al Barco di Urbania la prima palestra a cielo aperto di Sport nei Parchi della provincia di Pesaro e Urbino. Si tratta di un’area attrezzata digitalizzata, in rete con tutte le altre già installate nel resto del Paese, finanziata da "Sport e Salute" e frutto di un progetto promosso assieme ad Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ed al Comune di Urbania. "Sport e Salute" è la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita e ha ideato queste palestre a cielo aperto per promuovere il wellness nei giardini pubblici, nei parchi e nelle aree urbane. Il Comune, che ha partecipato con pari impegno economico alla realizzazione dell’opera, ha dato in gestione per un anno l’area attrezzata alla Polisportiva Nuoto Montefeltro, che la prenderà in cura e la gestirà mettendola anche a disposizione delle altre associazioni del territorio e di tutti, senza limiti di età, nel rispetto del principio dell’open use. Chiunque, infatti, potrà praticare attività fisica in quest’area attrezzata digitalizzata, grazie ai tutorial scaricabili tramite i QR code applicati sugli

attrezzi, realizzati dalle Legend di Sport e Salute Jury Chechi, il Signore degli anelli, e Anzhelika

Savrayuk, ex ginnasta della nazionale italiana, per fare attività fisica nel verde, rigenerando corpo e mente. L’appuntamento è in località Barco, oggi dalle ore 11 per la giornata inaugurale, a cui saranno presenti il sindaco Marco Ciccolini, l’assessore allo Sport Emiliano Baffioni, Irene Ciaffoncini coordinatrice regionale di Anci Giovani Marche e Roberta Baudà coordinatrice Regionale di Sport e Salute. Nell’occasione sarà possibile ricevere dimostrazioni pratiche dei tutorial e del funzionamento dei QR code.

Bambini, sportivi, istituzioni, amatori e curiosi, tutti insieme per fare sport e condividere i valori di una società consapevole e partecipata.

Valentina Damiani