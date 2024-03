Urbania celebra il Piccolpasso

Oggi alle ore 15 il programma di Urbania co-capitale della cultura, entra nel vivo con la conferenza dal titolo “La divulgazione della pratica ceramica ieri e oggi“, un appuntamento che segna l’inizio delle celebrazioni per il cinquecentenario di Cipriano Piccolpasso, l’autore de “Li tre libri dell’Arte del Vasaio“, figura illustre nel campo della ceramica.

Tutto il programma della settimana, ha come filo conduttore la ceramica e la fusione tra tradizione e innovazione ed è intitolato “Cinque secoli con Cipriano Piccolpasso. Condividere le conoscenze: antichi saperi e nuove applicazioni“. Piccolpasso, nato a Casteldurante nel 1524, è stato una figura di spicco nella storia nazionale e internazionale della ceramica, il cui contributo rimane imprescindibile ancora oggi. Il suo trattato, è custodito presso il Victoria & Albert Museum di Londra e offre una dettagliata panoramica delle tecniche e della storia della maiolica.

Dopo la conferenza, il Comune di Urbania renderà omaggio all’illustre concittadino con una targa commemorativa, dando inizio a una serie di celebrazioni che culmineranno il 20 aprile con l’inaugurazione di una nuova sezione permanente dedicata alla ceramica a Palazzo Ducale. In questo contesto il Comune di Urbania ha promosso progetti multidisciplinari e un corso di alta formazione per maestri ceramisti per tramandare l’arte ceramica alle nuove generazioni, in collaborazione con la bottega d’arte ceramica L’Antica Casteldurante, Confesercenti e l’Associazione Amici della Ceramica. Sempre sabato, alle 17, si terrà l’inaugurazione della mostra di opere d’arte ceramica itinerante in collaborazione con AICC: “Ritorno a Fuping“. Un progetto artistico e umano, più che un’esposizione di opere.