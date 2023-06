Urbania, Cena in Piazza S.Cristoforo con Dress Code Rosso e Spettacolo di Tango

Torna l’atteso appuntamento con la cena in piazza S.Cristoforo, che apre la programmazione estiva di Urbania. L’evento è un appuntamento consolidato dell’estate durantina organizzato dall’Avis Urbania con le “Gitaiole’’. Filo conduttore sarà la passione, rappresentata con il colore rosso, che caratterizzerà menù e scenografia. Idem il dress code per i partecipanti, rosso. Serata animata da dj Baruffa e da un sensuale spettacolo di tango. "E’ sempre un’emozione organizzare questo evento, anche se la fatica c’è”- dichiara Giovanna Moretti de “Le Gitaiole” – Per fortuna tanti ci aiutano". La cena dà inizio ai giovedì di luglio di Urbania. Il tema della passione scandirà anche gli altri giovedì (6 passione musica,13 passione sport, 20 passione arte, 27 passione latino). Info e prenotazioni www.visiturbania.com

Valentina Damiani