Urbania centro nevralgico di "Eticamente in gioco"

Domenica prossima al palasport di Urbania, le società che condividono il progetto “Eticamente in gioco”, saranno protagoniste di un evento aggregante, ospitando Maurizio Cremonini e Roberta Regis, Responsabili dello Staff Nazionale Mini Basket. In campo numerosi gruppi di bambini di Urbania, Sant’Angelo in Vado e Cagli (da anni coinvolte in iniziative comuni sulla correttezza e l’etica sportiva, che vede la partecipazione coinvolgenti anche della Vuelle Pesaro). Si darà spazio peraltro a “Camminare Insieme“, un progetto e una attività di grande interesse, promosso dalla Federazione Italiana Pallacanestro, che vede coinvolti diversi centri sportivi in tutta la Penisola e a cui possono partecipare tutte le società italiane.

Nella mattinata di domenica verranno svolti due allenamenti, uno per la categoria “Scoiattoli”, l’altro per gli “Aquilotti”, con annessi momenti di riflessione e dibattito per i genitori.

Il primo pomeriggio, invece, verrà dedicato agli Istruttori societari per un confronto-aggiornamento in campo. Grande fermento nella società durantina con l’impegno del responsabile Emanuele Borsella, fra i referenti regionali. "Un appuntamento di alto livello, con le due figure più prestigiose e carismatiche di tutto il movimento cestitico giovanile italiano – sottolineano i dirigenti dell’Urbania basket –. Così si vuole sottolineare l’importanza del modello Mini Basket italiano e dare grande valenza al lavoro che portano avanti i Centri Mini Basket con bambini e la partecipazione delle famiglie".