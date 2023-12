Urbania con la testa all’insù. Arriva la Befana acrobata

Con voli altissimi e acrobazie aeree la Befana fa tappa a Urbania. Non solo caramelle e carbone a volontà, ma tante saranno le novità di questa ventisettesima edizione. Al centro della festa, ovviamente, la vecchina con la scopa più famosa d’Italia, ma quest’anno in una veste più pazza di sempre. Sarà lei la protagonista indiscussa che accompagnerà Urbania dal 4 al 6 gennaio in tre giorni di puro divertimento. "Una festa nazionale che torna per la ventisettesima volta a far divertire i bambini e non solo - dice Annalisa Tannino, vicesindaco di Urbania - un evento che lascia sognare e questo ci riempie di orgoglio ogni anno. Un’iniziativa molto importante anche per il turismo e per far conoscere il nostro entroterra che a mano a mano sta crescendo sempre di più portando a numeri davvero impressionanti tra il pubblico". Un programma grandioso, ormai una tradizione che quest’anno vuole proporsi in un ‘formato XL’. In lista, senza dubbio, l’appuntamento che farà rimanere a bocca aperta, un classico ormai con il volo della Befana dalla Torre Campanaria che, a cavallo della sua scopa, planerá tra grandi e piccini tra le vie della città. "La festa si è allargata, sarà molto più grande, ci saranno tante novità a partire dalla discesa dalla Torre che non sarà più solo una ma ben tre al giorno e il 6 gennaio saranno addirittura quattro le discese - spiega Valeria Falleri, presidente della Pro Loco Casteldurante - ci saranno tanti laboratori e spettacoli, speriamo in una bella edizione".

Una Befana non solo pazza ma anche coraggiosa che animerà la festa con le sue strabilianti acrobazie da ben 36 metri di altezza lanciando caramelle e dolciumi tra luci, musica ed effetti speciali. Inoltre un’occasione unica ci sarà, cioè la possibilità di visitare la sua casa attraverso una visita guidata che lei stessa offrirà. Tra giochi d’epoca, alla scoperta del calderone magico, passando per il garage delle scope, saranno queste le tappe che direttamente con la vecchina di casa, i bambini andranno alla scoperta anche delle riviste di dolciumi e del fuoco per il carbone. Tutti saranno invitati a far visita all’Ufficio Postale e portare la propria letterina che poi la Befana riceverà, infatti altra data da segnare è il 5 gennaio, in cui, in serata la vecchina consegnerà i doni a tutti gli ospiti della festa. Imperdibile anche il momento della Calza più lunga del Mondo, per ora di 50 metri, ma che la Befana ogni giorno cercherà di allungare sempre più; si dice che la fortuna cadrà su chi la toccherà. Per gli amanti del gusto ci sarà ad accoglierli la Fiera della Befana che presenterà prodotti e nuovi sapori tradizionali molto più di una classica piadina.

Ilenia Baldantoni