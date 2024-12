Urbania e Lorenzoni verso la separazione

Aperto dal 2 dicembre il mercato di riparazione dei dilettanti, la Civitanovese (serie D, girone F) è pronta ad ingaggiare il difensore Alessandro Mancini (classe 2005) ex Alma Juventus Fano, che in questa prima parte della stagione era nella rosa dell’Aquila. Rimanendo nel girone il Chieti ha consegnato la panchina a mister Daniele Amaolo ex Pineto. Potrebbero separarsi le strade tra il jolly Lorenzoni e l’Urbania (Eccellenza). Scendendo in Seconda categoria il Carpegna ha annunciato l’ingaggio di due giocatori: Filippo Allegretti (classe 2003) precedentemente in forza al Real Altofoglia (Prima categoria ) ed Elia Stoppa, difensore con esperienze nella Sampierana, Perticara e Bagno di Romagna Calcio. Ufficiali gli acquisti da parte del Piandimeleto di Giulio Santi Amantini ex Peglio e Cristiano Allegretti ex San Sisto.