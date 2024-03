urbania

1

k sport

1

CALCIO: Urbietis, Franca (1’ s.t. Salvi), Sema, Dal Compare, Giovanelli, Mistura, Zingaretti (18’ s.t. Marengo), Carnesecchi, Catani, Mangiarotti (32’ s.t. Nunez), Nouri (44’ s.t. Cantucci). All. Omiccioli

MONTECCHIO GALLO: Andreani, Notariale, Baruffi, Dominici G., Paoli, Torelli, Peroni (31’ s.t. Magnanelli), Dominici E., Bardeggia (46’ s.t. Vegliò), Peluso, Fiorani (44’ s.t. Sciamanna). All. Lilli

ARBITRO: Ricciarini di Pesaro

RETI: Peluso 13’, Zingaretti (rig.) 23’

NOTE: ammoniti Franca, Carnesecchi, Giovanelli, Zingaretti, Paoli, Peluso

Urbania e Montecchio Gallo si dividono la posta in palio al termine di una partita ricca di tensioni e agonismo, con entrambe le squadre reduci da due momenti difficili. La partita si apre con le due squadre guardinghe e attente a non concedere nulla, ma al tredicesimo arriva la scintilla che anima il derby del pesarese: Peluso crossa al centro, ma la palla non viene deviata e arriva direttamente sui piedi di Notariale, sul contro cross è proprio l’abile esterno a colpire di testa fulminando Franca e Urbietis. Passano pochi minuti e l’Urbania si rifà viva, sul tiro diretto in porta di Zingaretti da dentro l’area è proprio Peluso a deviare di mano, per Ricciarini di Pesaro è calcio di rigore. Dagli undici metri, Zingaretti con una rincorsa alla Jorginho fredda Andreani. Nel finale di tempo le due squadre creano poco, l’Urbania si esalta nella lotta, mentre la squadra di Lilli prova a dominare il terreno di gioco. La ripresa vede una sola grande occasione, a pochi minuti dal riavvio di tempo il Montecchio ha l’occasione di segnare con Fiorani, ma Urbietis compie un miracolo incredibile deviando la palla in corner. Il prosieguo di partita è molto spezzettato e ricco di falli, con l’arbitro Ricciarini bravo a tenere in pugno la partita, pur spendendo diverse ammonizioni. Sul finale il Montecchio prova ad assediare la retroguardia biancorossa, ma i durantini sono solidi e sventagliano lungo, rilanciando diversi contropiedi che però non vengono finalizzati al meglio da Cantucci, Nouri e Nunez.

Andrea Alessandroni