Urbania, ecco il patto per l’acqua

Gli studenti del corso di Agraria di Urbania e l’azienda SAB, parte del gruppo multinazionale System Group, hanno avviato un progetto innovativo per promuovere l’uso sostenibile delle risorse idriche. Sab Spa, leader mondiale nella produzione di raccordi per tubazioni e accessori per l’irrigazione agricola ha collaborato con gli studenti per l’installazione di impianti di irrigazione innovativi nei terreni dell’Istituto Omnicomprensivo Della Rovere. Questi impianti sono progettati per gestire efficacemente diverse tipologie di colture irrigue, ottimizzando l’uso dell’acqua e riducendo gli sprechi. Il progetto, iniziato a marzo con una prima sessione teorica, mira a formare i futuri periti agrari su tecniche avanzate di gestione delle risorse idriche, mettendo in pratica le conoscenze precedentemente acquisite in aula. Gli impianti permettono un’irrigazione mirata e controllata, garantendo che ogni coltura riceva la giusta quantità di acqua. Grilli Paolo, docente del corso di Agraria, sottolinea l’importanza di questo progetto: "L’educazione pratica è fondamentale per i nostri studenti. Grazie alla collaborazione con Sab Spa, possiamo offrire loro un’esperienza formativa unica, direttamente sul campo. Sab Spa è orgogliosa di collaborare con giovani talenti che condividono una visione sostenibile per il futuro. L’iniziativa va verso la formazione di una generazione di agricoltori e tecnici consapevoli e preparati".

