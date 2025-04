Urbania, ecco settanta posti auto. Il sindaco: "Abbiamo rifatto l’asfalto"

L’antica Casteldurante ridisegna un’area strategica in prossimità del centro e delle scuole. Da qualche giorno, infatti, parcheggiare nei nuovi stalli di via Tasso, al termine dei lavori di ampliamento che hanno riguardato anche la vicina scuola dell’infanzia.

Lo spazio destinato alla sosta delle auto passerà da 30 a 70 posti, in una zona vicina al centro della città. Grazie ad un intervento mirato si è ridato alla città uno spazio utile e funzionale: "Abbiamo rifatto il fondo, la massicciata e l’asfalto - commenta il sindaco Marco Ciccolini -, ricostruito i muri di recinzione e la segnaletica. Sono stati ammodernati i sottoservizi e il sistema di raccolta delle acque piovane ed è stata fatta la predisposizione della pubblica illuminazione. Sono stati eliminati i pini marittimi che potevano essere pericolosi in caso di neve o vento forte per l’altezza che avevano raggiunto e che avevano radici superficiali. Sono stati sostituiti con una nuova piantumazione di lecci che hanno radici profonde e che non creano problemi di questo tipo. Abbiamo voluto incrementare i posti auto qui dove ci sono le scuole materne, di moda, la scuola media ed elementare e due palestre: si tratta di un parcheggio importante al servizio della città che garantisce l’accesso a tutte le strutture e diventa strategico anche perchè rimane in prossimità del centro. Assieme a quello di piazza Violini diventerà un presidio importante al servizio della città".

L’intervento sul parcheggio ha ridisegnato anche gli accessi alla confinante scuola dell’infanzia permettendo di mettere in piena sicurezza la zona. "La strada di accesso carrabile originaria combaciava con l’accesso pedonale - spiega il sindaco Ciccolini -. Ora abbiamo creato due accessi, uno per i mezzi che devono accedere ai locali di servizio e uno pedonale per raggiungere la scuola. Ora c’è una netta separazione tra le auto che entrano nei locali di servizio della materna e le aree verdi dove giocano i bambini, grazie anche ad una passerella in ferro che collega l’uscita delle aule direttamente con la zona di gioco. Queste misure si sommano a un precedente intervento che ha riqualificato il parco giochi della scuola".

L’importo complessivo dei progetti di ampliamento parcheggio e messa in sicurezza della scuola ammonta a 241 mila euro derivante per la maggior parte da fondi regionali.

Andrea Angelini