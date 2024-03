Urbania, fai attenzione al Tolentino. L’Urbino ospita una Jesina ferita

In Eccellenza si gioca oggi per l’undicesima giornata del girone di ritorno. Calcio d’inizio alle ore 15. L’Urbino e l’Urbania saranno impegnate in casa e la K Sport Montecchio Gallo in trasferta. Questo il programma.

Urbino -Jesi. "Dopo la bella prova di domenica scorsa – dice il direttore generale dell’Urbino Ivan Santi - dobbiamo dare continuità a prestazione e soprattutto risultato. La bagarre play off è davvero avvincente con tante squadre che ancora possono lottare per conquistare un posto in griglia. In arrivo una Jesina ferita (sette sconfitte nelle ultime otto gare) che può sembrare una vittima sacrificale ma che si giocherà una grossa fetta di salvezza proprio sul nostro campo. Quindi massima attenzione per rimanere in una posizione di classifica invitante per poi dopo la sosta giocarci tutte le chance play off. Antonio Ceccarini avrà tutti a disposizione e potrà scegliere il miglior undici da schierare. Spero nel sostegno di tanti tifosi considerato anche il bel campionato che questa squadra sta disputando". Arbitro Francesco Tasso di Macerata.

Urbania Calcio- Tolentino. L’Urbania del patron Sansuini oggi ospita i ‘cremisi’ per un match tutto da seguire. "Arriviamo a questa gara dopo la buona prova di Montegranaro - spiega il direttore sportivo dell’Urbania Stefano Maggi - coincisa purtroppo con solo un pareggio. Il Tolentino ha un modo di giocare ben definito, servirà un’Urbania concentrata ed equilibrata per tutti i novanta minuti, cercando di sfruttare al massimo i punti di deboli dell’avversario. Dopo due pareggi consecutivi, vorremmo dare continuità provando a tornare al successo". Arbitro Alessandro Animento di Macerata.

Montegiorgio Calcio- K Sport Montecchio Gallo. "Sarà una partita difficilissima contro una squadra quadrata e molto fisica. – commenta alla vigilia della gara il direttore generale della K Sport Matteo Mariani- Giochiamo sul loro campo, dove peraltro loro sono abituati a farlo e memori della gara di andata, sbloccata nella parte finale con un eurogol di Notariale, quando la squadra di mister Vagnoni ci aveva messo in difficoltà. Per noi rappresenta un vero e proprio dentro-fuori perché davanti a noi abbiamo sette squadre in forma ed affamate di punti, sarà fondamentale vincere. Oggi dovremo rinunciare di certo a Peroni e capitan Paoli squalificati ed anche i nostri avversari dovranno fare a meno del bravo attaccante Zira fermato anche lui dal giudice sportivo". Arbitro Gianluca Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto.

Civitanovese-Castelfidardo. La capolista gioca per consolidare il primato e gli ospiti per mantenere la posizione nei playoff. Arbitro Marco Gambirasio di Bergamo.

Chiesanuova–Montegranaro. I padroni di casa vorrebbero incrementare la classifica che li vede nei playoff, il Montegranaro a suo volta spera di rientrarci ecco quindi che anche questa sarà un match particolarmente combattuto. Arbitra Laura Mancini di Macerata.

Atletico Azzurra Colli- Sangiustese. Divise da due punti l’ultima ospita la penultima, sarà una gara molto probabilmente combattuta fino all’ultimo secondo. Arbitro Luca Tuderti di Reggio Emilia.

Osimana-Monturano. Si gioca alle ore 14,30 (unico match con mezzora d’anticipo) al Comunale "R.Vianello" di Offagna. Arbitro Andrea Eletto di Macerata. Maceratese- Montefano. Punti importanti per i playoff, gara da tripla. Si gioca all’Helvia Recina di Macerata. Arbitro Lorenzo Carlo Ferroni di Fermo.

Amedeo Pisciolini