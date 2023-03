Urbania festeggia i nuovi nati e li esorta alla gentilezza

Educare da subito alla cordialità, per crescere meglio e dare vita, in futuro, a un ambiente più accogliente. Con questo spirito, sabato il Comune di Urbania ha dato il benvenuto nella propria comunità ai 50 nuovi nati del 2022 e alle loro famiglie, nell’ambito della Giornata nazionale della gentilezza. A Palazzo ducale, il sindaco Marco Ciccolini e il vicesindaco e assessore alla Gentilezza, Annalisa Tannino, hanno consegnato a ognuno tre oggetti: un attestato di benvenuto, un gioco con cui è possibile creare una chiave, che è la chiave della gentilezza, la chiave della città e la chiave con cui l’amministrazione augura loro di poter aprire, in futuro, ogni porta nella vita e un libro di favole sulla gentilezza. Ciascuno di questi volumi riportava una dedica personalizzata, contenente anche il nome del nuovo nato a cui è stato offerto.

"Dobbiamo cominciare a insegnare ai nostri bambini a compiere atti di gentilezza sin da quando sono piccoli – spiegano Ciccolini e Tannino –. Un atto, se ripetuto più volte, diventa un’abitudine. Così facendo, si potrà creare comunità più accogliente. Vogliamo che Urbania diventi un luogo in cui le persone siano più felici e, mettendo in pratica la gentilezza, sicuramente potrà diventarlo. Questo è l’anno zero per l’iniziativa: dall’anno prossimo, la giornata sarà l’occasione per celebrare la gentilezza in tutto il comune, quindi saranno coinvolte scuole, attività, adulti, associazioni sportive, una giornata dedicata alle pratiche da applicare in ogni ambito".

n. p.