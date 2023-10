Urbania, il Della Rovere eccelle negli Erasmus Days

Nei giorni scorsi gli studenti dell’istituto Omnicomprensivo Della Rovere di Urbania, hanno partecipato agli Erasmus days, settimana internazionale di promozione della mobilità europea giovanile nell’UE, svoltasi dal 9 al 14 ottobre 2023. I protagonisti sono stati gli studenti e le studentesse del programma Erasmus+ "On the Move", che prevede soggiorni di studio e lavoro all’estero per i ragazzi che frequentano il 4° e 5° anno; tre studenti e una studentessa hanno condiviso la propria esperienza in Portogallo, cercando di trasmettere agli altri l’entusiasmo di un viaggio che li ha fatti maturare e li ha messi alla prova anche in un contesto lavorativo. "Questo evento serve a informare i ragazzi su questa preziosa opportunità di studio, ma soprattutto di crescita personale; è un’esperienza di vita intensa che resterà nel loro cuore", ha dichiarato Cristina Zanca, professoressa del Della Rovere che, insieme alla prof Cristina Brincivalli, organizza i soggiorni e accompagna i ragazzi.

È stata un’occasione per saperne di più sul programma Erasmus+ e sulle offerte culturali e formative rivolte agli studenti promosse dall’Istituto, che vanta un’ampia offerta formativa di corsi superiori: tre indirizzi tecnici, SIA (ex Ragioneria), CAT (ex Geometra) e Agrario e due istituti professionali, MAT (ex Meccanica) e Moda. Nell’occasione gli alunni del corso di Moda hanno presentato il progetto “Bread and Roses“, frutto di una collaborazione con altri istituti europei, due francesi, uno belga e uno rumeno, su temi sociali come la parità di genere, l’inclusione sociale, la discriminazione e le pari opportunità. "La città di Urbania ha sempre appoggiato il MOF, l’innovativo metodo didattico promosso dalla dirigente scolastica Accili e incentivato progetti come Erasmus+, che permettono ai giovani di sentirsi cittadini d’Europa. La sinergia tra istituzioni e scuola è uno degli obiettivi che si prefigge questa amministrazione", ha dichiarato il sindaco di Urbania Marco Ciccolini, presente all’evento.

Valentina Damiani