Urbania in lutto per Ciacci. Scrisse libri e amò la sua terra

Cordoglio a Urbania per la scomparsa di Pietro Ciacci (foto), 70 anni. Nativo di San Giorgio a Urbania, laureatosi in ingegneria ha solto la sua attività lavorativa nel comune di Segrate (Mi) senza mai dimenticarsi del suo luogo d’origine, sempre codiale e amico di tutti ha scritto tre libri: "Le mie origini, la mia storia" , "Sulle ali dei ricordi" e infine "La Valle delle Cerque". "I ricordi affiorano come un tronco nell’acqua - avevi scritto in uno dei tuoi libri – ricorda l’amico Giuseppe Lucarini che gli curò anche la presentazione dei suoi libri- che viene trascinato dalla corrente della quale è in balia, ma resta ben saldo in superfice, sicuro del fatto che questa non può comunque farlo affondare ...". Ai ricordi tu avevi dato forma, con un’urgenza di raccontare, non per te ma per tutti, perché non fossero dimenticati i sacrifici, le fatiche, il sudore, di quel mondo contadino di cui eri stato parte, in questa amatissima valle, e che era cambiato, più di quanto fosse accaduto in un tempo molto più lungo delle nostre vite. "Non sempre in meglio" questo era il tuo cruccio. Non come sognavano quei pazienti e laboriosi agricoltori che avevano fatto studiare i figli e non come sognavano quei figli che con lo studio pensavano di cambiarla". Prima di Natale Ciacci ci aveva scritto per avere notizie sul Club dei Brutti perché amava le tradizioni, i costumi e i luoghi dell’entroterra. Pietro lascia i figli Stefano e Daniele, le nuore, i nipoti, la sorella, il cognato e altri parenti. I funerali si svolgeranno oggi alle ore 9 nella chiesa parrocchiale di Redecisio di Segnate da qui al cimitero di Urbania ove riungerà verso le 15,30 per la Benedizione. Anche il Comune di Urbania ha voluto esprimere sui social il suo cordoglio.

am. pi.