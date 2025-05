Urbania invasa dagli arrampicatori

Arrampicatori e amanti dell’outdoor si preparano a un’invasione pacifica del centro dell’antica Casteldurante per la seconda edizione dell’Urbania Climbing Festival organizzata dall’associazione Mover. Sono già oltre 150 gli sportivi che hanno usufruito della pre-iscrizione e probabilmente altrettanti ne arriveranno nei giorni dell’evento. "Quest’anno la manifestazione si terrà completamente in centro -racconta il presidente Iacopo Santi- con il nostro campo base dentro al palazzo ducale e attività che vanno da via delle Mura a via Sanzio e in tante altre zone importanti per Urbania. Richiamiamo un pubblico amante di natura, outdoor e sport ed è bello far incontrare questo mondo con la vita della città. Ad oggi abbiamo persone in arrivo da tutta Italia: Bologna, Firenze, Bergamo, Alto Adige, Lazio e tante altre ne arriveranno". Urbania diventa palcoscenico per l’arrampicata cittadina e potrà contare anche su Giacomo Meliffi, durantino doc, membro del Eagle Team del Cai e direttore tecnico dell’evento. "Tramite un’applicazione gestita da noi -continua Santi- comunichiamo a tutti i partecipanti gli spot di gara e i punteggi ma dentro l’app si trova anche il programma con la lista dell’attività e la mappa con eventi e luoghi dove abbiamo inserito anche cenni storici, notizie sui luoghi di interesse e le attività della zona".

Andrea Angelini