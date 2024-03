Urbania-K Sport, c’è chi recrimina. Urbino, record di rigori falliti

La Civitanovese allunga e ora in attesa del recupero di domani (Osimana-Montefano) è prima con 5 punti sul Montefano e 7 sul Chiesanuova. Una graduatoria che a sei giornate dal termine vede l’Urbino (38 punti) e la K Sport (37) a ridosso dei playoff. Al caldo nel centroclassifica l’Urbania. In fondo non si dà per vinta l’Azzurra Colli (4 punti nelle ultime 2 partite). Domenica prossima la K Sport ospiterò la capolista, un’opportunità per i ragazzi di mister Lilli di dimostrare le loro potenzialità. Urbania. Il pareggio con la K Sport è commentato dal patron Jacopo Sansuini: "Tutto sommato è stato un buon pareggio. Affrontavamo una squadra forte, attrezzata e con una panchina lunga, una delle squadre più forte del campionato e quindi avendo strappato un pareggio è positivo. Chiaramente ancora non ci siamo scrollati di dosso del tutto la sconfitta a Colli però ho visto nella squadra una reazione, ha lottato sul campo, è andata in svantaggio ma è riuscita a recuperare, poteva essere una batosta andare sotto ma i ragazzi sono stati bravi a riagguantare il pareggio. Sono contento del punto anche se la prestazione della mia squadra non è stata eccellente, sono contento ripeto della reazione e dell’agonismo messo in campo, questo mi fa bene sperare per le prossime gare di campionato".

K Sport Montecchio Gallo. "Temevo molto la partita di Urbania – ammette il dg Matteo Mariani – perché nonostante gli ultimi incontri si fossero conclusi in maniera positiva a favore nostro, un derby in casa loro è sempre una partita difficile, giocato in un clima ostile e contro una squadra che dopo di noi aveva fino a oggi il trend migliore sul proprio campo. Dopo averla affrontata però c’è grande rammarico, abbiamo disputato un buon incontro su di un campo non proprio dei migliori, il nostro portiere Andreani è rimasto inoperoso per l’intera gara subendo solo l’ennesimo rigore che peraltro dal vivo appariva netto ma a detta della difesa avversaria il tocco in area di Peluso è avvenuto con il petto e non con la mano. Ma questo periodo va così. Con un po’ di cinismo in più sotto porta e forse anche un po’ di fortuna saremmo riusciti a raggiungere una meritata vittoria. Ma il calcio è questo, prendiamo di positivo la buona prestazione disputata per preparare al meglio la difficile gara con la Civitanovese".

Urbino. Dopo tre vittorie consecutivo l’Urbino è uscito sconfitto dal match con il Castelfidardo. "Una sconfitta che brucia venuta al termine di una partita che sapevamo essere difficile – dice il dg dell’Urbino Ivan Santi – Il Castelfidardo si è dimostrata squadra quadrata e che fa dell’agonismo la sua arma migliore. Peccato perché gli episodi non ci hanno favorito prima l’autogol di Magnani con una deviazione sfortunata poi il rigore di Sartori calciato alto che ci avrebbe dato l’1-1 a venti minuti dal termine. Sesto rigore sbagliato in questo campionato credo sia un record nei campionati dilettantistici e non solo". in scia delle squadre di testa". Amedeo Pisciolini