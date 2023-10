Urbania lancia il Palio dei Quartieri. Sfide giocose tra tutti i cittadini

A Urbania oggi si tiene la prima edizione del Palio dei Quartieri. Non solamente una rievocazione storica, ma una vera e propria gara, in cui i cittadini durantini si sfideranno in giochi della tradizione popolare divisi in otto squadre, una per ciascun quartiere della città.

Ai 4 storici rioni, Ponte Vecchio, Porta Parco, Porta Nuova e Porta Celle, si aggiungono San Giorgio – Orsaiola, Muraglione – Monte San Pietro, Santa Maria in Campolungo e Santa Maria del Piano e tutti sicuramente si daranno battaglia per conquistare il primo posto. Tanti i giochi in cui si cimenteranno i concorrenti: ruba bandiera, tiro alla fune, corsa coi sacchi, cuscinate sulla trave, corsa col cucchiaio, corsa in carriola, centra il porta uova e altri giochi a sorpresa.

Tutti i cittadini di Urbania possono partecipare, a partire dai 10 anni d’età e in questa prima edizione sono circa 200 gli iscritti, che saranno protagonisti di una giornata all’insegna del divertimento e della sana competizione.

"Un progetto fortemente voluto dall’amministrazione e creato nell’ambito delle politiche giovanili per dar vita ad un pomeriggio di festa, in cui le varie generazioni possono divertirsi insieme attraverso i giochi antichi, riscoprendo anche il senso di appartenenza al proprio quartiere", dichiara l’assessore ai servizi sociali e politiche giovanili del comune di Urbania Annalisa Tannino. Appuntamento oggi dalle ore 15 in zona Prati (via Raffaello Sanzio, alle porte del centro storico) per assistere alla prima edizione di questo evento.

Valentina Damiani