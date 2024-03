Urbania, l’asilo cresce e si rifanno le fognature

Sostenibilità, sicurezza e accoglienza sono le parole chiave per il nuovo asilo nido comunale di Urbania. I lavori di costruzione proseguono di buon passo e nei giorni scorsi è stata posata l’intelaiatura metallica per il posizionamento dei pannelli isolanti. La struttura di oltre 700 metri quadri rientrerà tra gli edifici di livello “Nzeb“, ovvero "a energia quasi zero", poiché è stata progettata secondi i più innovativi criteri di sostenibilità, alimentato con energie rinnovabili e dotato di impianti tecnologicamente avanzati. Il nuovo asilo nido sarà più luminoso, più sicuro – soprattutto dal punto di vista sismico – ed anche accogliente: la nuova struttura consentirà di ospitare 65 bambini a fronte degli attuali 30. Questo servizio ad uso delle famiglie con figli piccoli è di fondamentale importanza per un comune come Urbania ma anche per tutti i comuni limitrofi e l’amministrazione comunale ha realizzato un edificio all’avanguardia, costruito secondo le ultime tecniche green. L’intervento, che cuba un costo prossimo ai 2 milioni di euro, è reso possibile grazie ai fondi del Pnrr. Lavori in corso anche nel centro storico dell’antica Casteldurante, dove è rifatto il sistema fognario di via Betto de’ Medici. L’intervento è stato realizzato dal gestore Marche Multiservizi e, dopo la sostituzione delle tubature esistenti con altre più moderne e funzionali, si provvederà al ripristino dell’allaccio alle abitazioni private. Verrà infine ripristinata anche la pavimentazione del selciato in questa caratteristica via del centro storico.

Andrea Angelini